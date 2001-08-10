Сахалинская область готова к отопительному сезону
Сахалинская область готова к отопительному сезону. Готовность котельных составляет 98 процентов, тепловых сетей – 97 процентов, водопроводных сетей – 95 процентов, жилого фонда – 100 процентов. Такая информация прозвучала на заседании правительства Сахалинской области, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Глава региона подчеркнул, что до 1 октября во всех районах работа по подготовке к зиме должна завершиться в полном объеме. Подача тепла запланирована с учетом температурного режима.
С 18 сентября отопительный сезон уже стартовал в северном Охинском района. 21 сентября тепло пришло в дома жителей села Первомайск Смирныховского района.
На склады островного региона завезено 78,9 тысячи тонн угля и 3,1 тысячи тонн жидкого топлива. Остальные объемы поступят к началу октября.
– На сегодняшний день угроза неполучения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду существует только в Томаринском районе, – сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна. – Котельная не получила положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Там выявлены нарушения строительных конструкций. В августе были предприняты все необходимые меры.
Из резервного фонда Сахалинской области выделили около 18 миллионов рублей на восстановление здания котельной. Работы ведутся с опережением графика – завершить их планируется к 25 сентября.
– Когда мы начали восстанавливать котельную, обнаружили еще одну проблему. Требуется починить дымовую трубу. Отремонтировать ее должны до 10 ноября. В среду отправляюсь в Южно-Сахалинск, мы определим пути финансирования и наилучшую конструкцию. Мы будем делать все возможное, чтобы успеть получить паспорт к зиме, – пояснила глава Томаринского района Ольга Манжара.
Накануне осенних холодов особое внимание уделяется также Корсаковскому району. Военные городки только в конце июня этого года перешли из федеральной в областную собственность. Из резервного фонда островного региона выделено почти 116 миллионов рублей на ремонт котельных, теплотрасс, водохозяйственного комплекса, а также на приобретение модульной котельной для села Соловьевка. Все контракты заключены, работы ведутся с опережением графика.
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