Конкурс видео-работ «Мой класс лучший» проведет «Кванториум»

ДТ «Кванториум» при Гимназии №3 объявляет конкурс видео-работ «Мой класс лучший».

Условия участия:

1. участие могут принять школьники 4 - 11 классов;

2. в конкурсе могут принять участие как 1-2 человека, так и весь класс;

3. участники должны снять видео на тему «Мой класс лучший», в котором должны аргументированно доказать, почему их класс лучший;

4. продолжительность видео не более 2 минут;

5. качество видео должно соответствовать минимальным требованиям (должны распознаваться лица героев, декораций и другие элементы видео);

6. запрещается копирование видеороликов с интернета. Команды, замеченные в плагиате, снимаются с конкурса;

7. прием работ осуществляется на электронную почту i_shipacheva@mail.ru по 01 октября включительно;

8. в теме письма обязательно указать «Мой класс лучший»

Жюри конкурса выберет 10 лучших работ, авторов которых пригласят в медиастудию «Прогрессивная группа» на курс по операторскому мастерству!

По всем интересующим вопросам звоните на номер 8 (4242) 240203.