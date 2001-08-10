В Поронайске прошел семинар сельхозтоваропроизводителей

18 сентября в Администрации Поронайского городского округа состоялась встреча глав крестьянско-фермерских хозяйств Поронайского района и специалистов министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

В рамках данной встречи начальник отдела малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Сахалинской области Ольга Шкардюк и руководитель центра развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров МКК СФРП Татьяна Бутакова провели семинар с участниками встречи по вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов и о существующих мерах поддержки. На сегодняшний день созданию и развитию сельхозкооперативов уделяется пристальное внимание Правительства Сахалинской области. Разработаны специальные программы и меры поддержки.

Сельскохозяйственная кооперация является одним из способов поддержки сельскохозяйственных производителей. Частные хозяйства сохраняют свою индивидуальность и независимость, но некоторые хозяйственные операции выполняют сообща. К примеру, если несколько КФХ объединятся, закупят оборудование и выберут руководителя, то новое предприятие и будет кооперативом. Они могут вместе выполнять самые разные функции: переработку продукции, ее хранение и сбыт, закупку семян и удобрений, заготовку кормов.

После проведенного семинара участники встречи обсудили со специалистами интересующие вопросы, с которыми они сталкиваются при развитии фермерских хозяйств.