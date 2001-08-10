Проект «Герои земли Сахалинской» стартовал в областном центре. Островные юнармейцы рассказали учащимся школы №13 областного центра о героях, которые участвовали в ходе Южно-Сахалинской и Курильской наступательных операций. Подобные патриотические уроки проходят в рамках проекта «Герои земли Сахалинской», который посвящён 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Юнармейцы уже рассказывали о героях взрослым сахалинцам. Летом они посещали рыбные станы Поронайского района и лесничества Анивского. А сейчас начали работать со школьниками областного центра.

- Обычно мы вспоминаем о всех 14 героях, бюсты которых украшают площадь Славы в областной̆ столице. Все выступления, подготовку к событию и саму презентацию выполняют дети самостоятельно. Мы им немного помогаем, направляем, но большую часть делают они, - отметил руководитель проекта Юлиан Красавин.

Помимо рассказа о героях и наградах Великой Отечественной войны юнармейцы исполняют песни военных лет, показывают приемы единоборств и свои навыки в сборке и разборки оружия.

В планах участников проекта продолжить работу. Уже на этой неделе они планируют посетить школу №30 Южно-Сахалинска.

Проект реализуют при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области, которое выделило грант в размере около 300 тысяч рублей. Кроме этого, партнерами мероприятия выступают спортивный клуб «Россия» и региональный штаб всероссийского движения «Юнармия».