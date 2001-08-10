76,27|89,48|41,79
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
«Сказочный зверолес» выбрал победителей
Жюри подвело итоги конкурса детских поделок «Сказочный зверолес». Призы и грамоты получат 23 автора. Это одно гранпри, три первых места в разных возрастных категориях, три - вторых и три - третьих. Остальные – призеры по разным номинациям. Всего участниками конкурсантами стали 116 детей от 5 до 12 лет.
- Хотим отметить разнообразие техник и материалов. Это и поделки из природных материалов, лепка из глины, вязание и валяния из шерсти и даже мозаика из камней - рассказывает председатель жюри Анна Шарова - Что касается оценки работ, то мы руководствовались мастерством автора, а также соответствием возрасту ребенка. То есть победителями стали, может, не самые мастеровитые поделки, зато мы полностью уверены, что каждую делал ребенок, а не родитель. Хотя и такие работы мы тоже ввели в число дипломантов, ведь очень важно, когда папа или мама привлекают детей к творчеству. Надеемся, со временем дети научатся мастерить сами.
Кроме того, члены жюри отметили экологичность используемых материалов, внимание детей к исчезающим видам сахалинской области, а также креативный подход и юмор.
Имена победителей можно увидеть на сайте зоопарка.
Награждение состоится 26 сентября в 12:00 возле сценплощадки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
17:12 18 Сентября Надбавку до 8 тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей Сахалинской области
11:32 17 Сентября Света не будет в некоторых городах и селах Сахалина
16:42 17 Сентября Сахалинцы будут обучаться робототехнике по международной программе
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?