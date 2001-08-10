«Сказочный зверолес» выбрал победителей

Жюри подвело итоги конкурса детских поделок «Сказочный зверолес». Призы и грамоты получат 23 автора. Это одно гранпри, три первых места в разных возрастных категориях, три - вторых и три - третьих. Остальные – призеры по разным номинациям. Всего участниками конкурсантами стали 116 детей от 5 до 12 лет.

- Хотим отметить разнообразие техник и материалов. Это и поделки из природных материалов, лепка из глины, вязание и валяния из шерсти и даже мозаика из камней - рассказывает председатель жюри Анна Шарова - Что касается оценки работ, то мы руководствовались мастерством автора, а также соответствием возрасту ребенка. То есть победителями стали, может, не самые мастеровитые поделки, зато мы полностью уверены, что каждую делал ребенок, а не родитель. Хотя и такие работы мы тоже ввели в число дипломантов, ведь очень важно, когда папа или мама привлекают детей к творчеству. Надеемся, со временем дети научатся мастерить сами.

Кроме того, члены жюри отметили экологичность используемых материалов, внимание детей к исчезающим видам сахалинской области, а также креативный подход и юмор.

Имена победителей можно увидеть на сайте зоопарка.

Награждение состоится 26 сентября в 12:00 возле сценплощадки.