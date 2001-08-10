Сахалинские медики учатся выхаживать новорожденных с патологиями при помощи роботов-симуляторов. В островной регион прибыли ведущие специалисты научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России. Эксперты проводят на базе областного перинатального центра тренинги для специалистов службы родовспоможения.

Сахалинские врачи повышают свою квалификацию сразу по ряду профилей. Это акушерство и гинекология, неонатология и реаниматология. Практические навыки отрабатывают на специальных роботах-симуляторах – манекенах новорожденных и беременных женщин. Симуляционные технологии позволяют воспроизвести обстановку, с которой врачи могут столкнуться в родильном зале.

– Такой подход принципиально важен при подготовке специалистов службы родовспоможения. Сегодня мы уже не можем обучать по старинке у койки пациента – в практику прочно входят высокие технологии. С их помощью стараемся довести до совершенства навыки, которыми должен обладать каждый доктор, – отметила Елизавета Хаматханова, руководитель отдела образовательных симуляционных технологий центра имени В.И. Кулакова. – На начальном этапе проводим тестирование и определяем уровень практикующих врачей. А после можем стартовать с любого уровня, доводя до самого высокотехнологичного.

Курсы повышения квалификации проходят 42 сахалинских врача, включая специалистов с большим опытом. Во время обучения они отрабатывают навыки проведения первичной реанимации новорожденных, в том числе с тяжелыми патологиями, изучают алгоритмы ведения пациента при акушерских кровотечениях и учатся работать в команде.

– Сегодня мы разбираем все ошибки, которые могут возникнуть во время реанимации новорожденных и вырабатываем тактику, которая позволит их избежать. Манекены в этом очень помогают, поскольку обладают обратной связью. Если я предпринимаю какие-то действия, то вижу насколько они эффективны, – рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Константин Титков. – Такие тренинги позволяют принимать верные решения в экстремальной ситуации и конечно они очень важны.

Московские специалисты отмечают высокий уровень подготовки островных врачей и заинтересованность в получении новых знаний. Образовательный цикл завершится 24 сентября. Но сотрудничество с ведущим в стране научным центром в области акушерства и гинекологии для сахалинских медиков не закончится – в ближайшем будущем они отправятся в Москву для стажировки и обмена опытом.