Сбербанк меняет своё название и логотип

Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе - теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости.

В новый логотип учреждения добавят синий, голубой и желтый цвета. "Перекрасят" также логотипы подразделений - к примеру, в логотипе медицинского сервиса "СберЗдоровье" вторую часть названия оформят в темно-розовом цвете.

Руководитель Сбербанка Герман Греф ранее сообщал, что учреждение перестало быть просто банком, а превратилось в технологическую компанию со множеством сервисов - медициной, телекоммуникацией, образованием и так далее.

Стоимость ребрендинга не называется.