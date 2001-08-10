В Южно-Сахалинске на линию впервые вышел автобус, оснащенный системой бескондукторной оплаты проезда

Накануне, 22 сентября, в Южно-Сахалинске на линию вышел первый автобус, оснащенный системой бескондукторной оплаты проезда. Протестировать и оценить удобства нововведения смогли пассажиры одного из автобусов маршрута №10 "Лиственничное - Северный городок ", сообщили в мэрии областного центра.

Система принимает оплату по транспортной карте, школьному проездному, социальной и любой банковской карте. Оплатить проезд можно и смартфоном или часами с NFC.

Количество валидаторов в салоне будет зависеть от вместимости автобуса. Например, в автобусе, где тестируют систему, - 3 двери. Соответственно валидаторы установят напротив двух входов, терминал будет также в кабине водителя.

В мэрии отметили, что валидаторы билет/чек не выдают - вся информация остается в базе. Билет можно получить только при оплате наличными. У контролера будет специальный терминал, с помощью которого он может выборочно проверить пассажиров на предмет оплаты проезда. Для этого нужно будет приложить к устройству карту или гаджет, которым вы расплатились, и на мониторе отобразится информация, что транзакция на этом рейсе была совершена либо нет.

Как рассказал директор МУП "Транспортная компания" Сергей Павлов, после тестирования систему поэтапно установят во всех автобусах предприятия.

- Это, прежде всего, вопрос повышения качества пассажирских перевозок - у пассажира есть возможность оплатить проезд любым удобным ему способом: картой или гаджетом. Но это еще и момент доверия к пассажиру и его личной сознательности, - отметил Сергей Павлов. - Сейчас у нас соотношение безналичной оплаты к оплате наличными - 46 и 54 процента соответственно. После внедрения системы планируем выйти на 80% безналичной оплаты.

Если карта не сработала, необходимо оплатить проезд наличными, а затем обратиться в выдавший карту банк. Если не сработала карта школьника, транспортная или социальная карта, надо позвонить в МУП "ГИАЦ" (номер телефона указан на карте).

По всем возникающим вопросам по работе общественного транспорта необходимо обращаться в диспетчерскую МКУ "Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска" 51-00-51.