Три новых рельсобуса начнут перевозить сахалинцев в декабре 2020 года. Два трехвагонных и один двухвагонный «Орланы» по заказу правительства Сахалинской области выполнены в улучшенной модификации, с учетом пожеланий пассажиров. Выход на рельсы новой техники позволит увеличить транспортную доступность для сахалинцев.

Приемка подвижного состава на территории предприятия-изготовителя в городе Мытищи запланирована на третью декаду октября. Сразу после этого технику отправят на Сахалин, где ей предстоит пройти обкатку и выйти на маршрут.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан», созданный на предприятии «Метровагонмаш» в 2019 году, обладает комфортабельным пассажирским салоном и может эксплуатироваться в условиях экстремальных температур, что крайне актуально для Дальнего Востока. Салоны оборудуются информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте следования, системами видеонаблюдения и климат-контроля.

– Рельсобусы оборудованы кондиционерами, wi-fi, биотуалетами, адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Мы учли пожелания пассажиров и передали их заводу-изготовителю. Кресла сделали шире, кроме того, они теперь раздвижные и с откидывающимися столиками. Салон стал более комфортным. А чтобы вместимость не пострадала, как раз и приняли решение заказать большинство рельсобусов в трехвагонном исполнении. Они вмещают 230 человек, – рассказал заместитель министра транспорта Сахалинской области Максим Жоголев.

Проект по обновлению подвижного состава на Сахалине реализуется при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Рельсовые автобусы будут переданы в лизинг «Пассажирской компании «Сахалин».

– Во всем мире лучшие современные решения делают железнодорожный транспорт быстрым и комфортным способом передвижения. Мы хотим, чтобы он был таким и на Дальнем Востоке. Реализуемый проект - наш общий вклад в повышение качества транспортно-логистической инфраструктуры Сахалина. Особенно важно, что обновление составов не повлечёт за собой рост тарифов для населения, – отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Напомним, новый для Сахалина вид транспорта начал курсировать осенью прошлого года, после перешивки узкоколейки на общероссийский стандарт. РА-3 выполняют рейсы по пригородным маршрутам: Южно-Сахалинск – Томари, Томари – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков. Маршруты для новых рельсовых автобусов сейчас прорабатываются.