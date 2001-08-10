Новую станцию скорой медицинской помощи опережающими темпами строят в Южно-Сахалинске. Возведение современного здания на улице Бумажной ведется в рамках масштабной реформы здравоохранения, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Под одной крышей там объединят важнейшие оперативные службы – скорой помощи и центра медицины катастроф, а также информационно-аналитический центр. Это позволит ускорить реагирование медиков не только на отдельные экстренные вызовы, но и оперативно приходить на помощь жителям в случае чрезвычайных ситуаций.

– Мировой опыт показывает, что эти службы должны работать неразрывно, в тесной связке. Особенно значимо это при крупных стихийных бедствиях, когда вводится единое управление, чтобы избежать дополнительных жертв, – прокомментировал руководитель островного минздрава, главный внештатный специалист Дальнего Востока по скорой помощи Владимир Кузнецов. – Но до недавнего времени мы не могли решить эту задачу – все упиралось в старые здания и отсутствие логистики. Так, с середины прошлого века станция скорой помощи ютилась в приспособленном помещении. Теперь же, с вводом современного здания

все изменится, а проблемы уйдут в прошлое.

От проекта до текущей стадии строительства прошло чуть больше двух лет. Даже незавершенный объект уже сегодня выдает грандиозный замысел инициаторов его появления. Объединенная служба скорой помощи разместится на площади 13 тысяч квадратных метров. Здесь будут оборудованы все необходимые помещения для организации выездов бригад, специализированные кабинеты для хранения медикаментов, оказания амбулаторной помощи. Отдельный блок займут комнаты отдыха для сотрудников между вызовами. Впервые у медиков появится свой спортивный зал – заниматься в нем смогут медицинские работники всех учреждений здравоохранения. Но первый вопрос, который интересует всех специалистов – расположение и функционал диспетчерской. От этого звена во многом зависит оперативность работы бригад на выездах.

– Мы планируем создать единую информационную систему экстренной медицинской помощи. Это позволит избежать случаев, когда вызовы поступают из районов – либо граничащих друг с другом, либо одна машина на вызове. Приходится ждать другую, прикрепленную к ЦРБ. Специалист оперативного отдела сможет направить на вызов любую свободную машину, без необходимости решать административные вопросы – весь транспорт будет под наблюдением, – поделился планами заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

Кроме скорой помощи и центра медицины катастроф в новом здании разместится информационно-аналитический медицинский центр. Таким образом, все информационные потоки будут сосредоточены в одном месте. Значимость этого объекта понимают и строители, возведение идет с опережением графика.

– Здание строится в две смены, ежедневно на объект выходят от 120 до 160 человек. Уже проведены все наружные сети – водо-, тепло-, электрокоммуникации. Ведется внутренняя отделка и благоустройство территории, – рассказал руководитель проекта АО «Сахалин-Инжиниринг» Александр Калядин.

По информации подрядной организации, готовность объекта сейчас составляет 65-70%. Первоначально планировалось завершить строительство в мае 2021 года. Но с учетом ускоренных темпов возведения, переезд в новое здание может состояться уже в начале нового года.