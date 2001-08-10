В конце нынешней недели для проезда откроется участок Компроспекта от ул. Амурской до ул. Чехова

Участок Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске от ул. Амурской до Чехова (включая перекресток) откроют для движения транспорта к концу этой недели. Дорога станет проезжей либо с вечера 26, либо с раннего утра 27 сентября.

Как напоминают в мэрии города, участок Компроспекта капитально ремонтируют в рамках муниципального контракта. Здесь заменили инженерные коммуникации: водопровод, ливневую канализацию, коммуникации связи, обустроили пешеходные зоны, оборудовали уличное освещение. Осталось заменить дорожное полотно.

Отметим, в этом году в порядок приводится второй участок Компроспекта — от Мира до Вокзальной. Полностью завершить работы планируют в октябре. Первый участок (от Горького до Мира) отремонтировали в 2019 году.