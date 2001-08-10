Сахалинцам предлагают пройти 100-дневный марафон воркаута

Бесплатная образовательно-тренировочная программа «SOTKA: 100-дневный воркаут» запускает осенний марафон онлайн-занятий.

Присоединиться к тренировочному процессу могут все желающие. Для этого необходимо скачать приложение «SOTKA: стодневный воркаут» в Google Play или AppStore и пройти регистрацию на сайте 100.workout.su, после чего в любой момент можно приступить к выполнению заданий.

Программа включает в себя стодневный курс, разработанный на основе научных публикаций по биологии, химии и физике. Ежедневно участники марафона будут получать в приложении небольшой блок полезной информации и выполнять тренировочные комплексы из базовых упражнений.

Как отмечают создатели курса, заниматься при помощи приложения может любой человек – вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. А по итогу у всех будет один результат – улучшение здоровья и физических показателей.

Сахалинцы до этого присоединялись к летнему 100-дневному марафону воркаута. По количеству участников островной регион расположился на 134 месте из 1518.