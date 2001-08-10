Сахалинцев и курильчан приглашают к участию в конкурсе «СМИротворец». Подать работы могут не только профессиональные журналисты, но и студенты профильных факультетов, авторы, работающие в социальных сетях, блогеры. Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации программы «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность органов власти и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На XII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.

Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести основных номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (к 75-летию Победы).

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». А работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

Работы принимаются на всех языках народов России с краткой аннотацией на русском языке.

Традиционно в состав жюри входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и учёные-этнологи. Федеральные/региональные и локальные/этнические СМИ будут оценивать два отдельных жюри. Задача экспертов – выделить самые актуальные и профессиональные работы.

Ежегодно рассматриваются тысячи работ из всех без исключения регионов России. И это – закономерно, ведь в Российской Федерации живут представители 193 народов, которые сохраняют свою культуру и традиции.

Информация о порядке предоставления работ и положение размещены на странице конкурса SMIROTVOREZ.RU. Контактные телефоны оргкомитета: +7(495)978-02-89. Материалы следует направлять на электронную почту: konkurs@nazaccent.ru или по адресу: 125009, г.Москва, ул. Тверская, дом. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, «СМИротворец-2020».