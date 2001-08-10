С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии. Обучение состоялось в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Всего с начала его реализации – с 2019 года – подготовку прошли 794 жителя области. Они повысили квалификацию в сферах экономики, энергетики, здравоохранения, ЖКХ, торговли, образования, строительства и социального обслуживания.

– За восемь месяцев 2020 года завершили обучение 210 граждан старшего возраста. Из них 194 сохранили свою занятость или нашли работу по полученной профессии, – рассказала заместитель руководителя регионального агентства по труду и занятости населения Наталья Ковалева в ходе заседания трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. – Сахалинская область досрочно выполнила целевой показатель федерального проекта «Старшее поколение», рассчитанный на шесть лет. Так, согласно программе, в этом году необходимо было организовать обучение 82 человек. А до 2024 года новые профессии должны освоить еще не менее 602 сахалинцев и курильчан старшего возраста.

В этом году средний возраст жителей, которые прошли обучение, составил 58,5 лет. Среди них – 173 женщин и 37 мужчин. Наиболее востребованными компетенциями у трудоустроенных стали «Логопед-дефектолог» и «Сестринское дело», а у ищущих работу – «Частный охранник 4-го разряда».

Отметим, пройти обучение в рамках проекта «Старшее поколение» могут жители региона предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе назначаемую досрочно), в возрасте 50 лет и старше. Это те, кто ищет работу и самостоятельно обратились в центры занятости населения или состоят в трудовых отношениях с работодателем.

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена ежемесячная стипендия. В Сахалинской области ее размер в зависимости от места жительства человека – от 16 982 до 24 260 рублей.

Для справки:

Национальный проект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, состоит из пяти федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни» и «Старшее поколение». Последний включает в себя в том числе мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров, а также граждан, достигших возраста 50 лет и старше.