Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Прилетевших из-за рубежа россиян будут сажать на карантин

Режим самоизоляции должны соблюдать все российские граждане, прилетевшие из-за границы. Выходить на улицу можно только после получения результата ПЦР-теста на коронавирус. Такое постановление выпустила главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - добавили в Роспотребнадзоре.

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