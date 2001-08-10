Прилетевших из-за рубежа россиян будут сажать на карантин

Режим самоизоляции должны соблюдать все российские граждане, прилетевшие из-за границы. Выходить на улицу можно только после получения результата ПЦР-теста на коронавирус. Такое постановление выпустила главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - добавили в Роспотребнадзоре.