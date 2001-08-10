На Шикотане увековечили память участника Великой Отечественной войны Геннадия Чурикова

Открытие мемориальной доски в честь полного кавалера ордена Славы Геннадия Петровича Чурикова, чье имя сегодня носит одна из улиц шикотанского села Крабозаводское состоялось 24 сентября.

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Ветеран войны Геннадий Чуриков в 70-х годах приехал на Шикотан и до конца своих дней жил в селе Крабозаводское. Работал он на рыбокомбинате «Островной» простым водителем автохозяйства предприятия.

Открыл мемориальную доску Л.К. Седых – ветеран острова Шикотан, почетный гражданин Южно-Курильского района.

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У Геннадия Чурикова – героя торжественного митинга, была яркая военная фронтовая биография. Его мужество и героизм были отмечены тремя орденами Славы, медалями «За освобождение Праги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Разведчик закончил войну в Чехословакии.

И как еще одна заслуженная награда – Геннадий Чуриков был участником исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.