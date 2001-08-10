Сахалинская область расширяет сотрудничество с Тихоокеанским медицинским университетом. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу, чтобы все плановые операции для жителей области выполнялись на Сахалине. Повышение квалификации для островных врачей проведут коллеги из ТГМУ. Об этом в ходе рабочей поездки во Владивосток глава региона договорился с ректором медицинского вуза Валентином Шуматовым.

Прибытие профессорского десанта ожидается уже в конце октября. На Сахалине кандидаты и доктора медицинских наук проведут прием пациентов с тяжелыми клиническими случаями и поделятся опытом с островными коллегами.

– Обучающие программы от ведущих специалистов – это обычная практика для Сахалинской области. С этого года мы собираемся в несколько раз увеличить число таких визитов. Хотим, чтобы у наших врачей была возможность постоянно профессионально расти, а нашим пациентам не приходилось выезжать на операции в другие регионы и за границу, – отметил Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске с 2016 года действует базовая кафедра Тихоокеанского государственного медицинского университета. Единственная в стране, где в удаленном режиме обучаются студенты старших курсов, совмещая теоретические знания и практику. Но на базовой кафедре не только обучают будущих врачей, но и проводят переподготовку действующих специалистов.

За время работы базовой кафедры профессора из Владивостока дали более 2 тысяч очных и дистанционных консультаций по вопросам диагностики и лечения заболеваний. Прошло свыше 30 научно-практических конференций и 37 циклов повышения квалификации, в которых поучаствовали более 600 островных врачей. До конца этого года планируется организовать еще 7 выездных программ по повышению квалификации.

– Базовая кафедра – это первый шаг. Сейчас мы готовим совместный проект по расширению сотрудничества с Сахалинской областью. Основной упор будет сделан на развитии практической медицины. Рассматривается возможность создания на базе одного из сахалинских медучреждений симуляционного центра. Там студенты и молодые специалисты смогут оттачивать навыки, тренируясь на специальных манекенах, – рассказал Валентин Шуматов.

Сотрудничество с одним из ведущих медицинских вузов призвано решить кадровый вопрос в сахалинском здравоохранении. Как рассказал губернатор в своем сентябрьском отчете об итогах работы за год, в 2019-ом была запущена медицинская реформа. Дефицит узких специалистов помогли скомпенсировать цифровые технологии – за год прошло более 2700 телемедицинских консультаций. Сегодня видны и другие положительные результаты реформы: снизились показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 25 из 36 сахалинских поликлиник сами пациенты признали доступными, открылся центр высокотехнологичной диспансеризации в Южно-Сахалинске, где пенсионеры в возрасте 65+ могут бесплатно пройти детальное обследование.