На острове Шикотан впервые в истории асфальтируют дороги. К обустройству твердого покрытия приступили на улицах Советской и Терешкова в селе Малокурильское. Специалистам предстоит уложить более 2,5 километров асфальта. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.

На участке работают специалисты акционерного общества «Труд», которое имеет опыт строительства жилья и дорог на Кунашире.

– Необходимые инертные материалы добываются на Шикотане, асфальтовый завод тоже находится в непосредственной близости. Осень на Курилах, как правило, мягкая, поэтому до конца ноября планируем завершить работу, – рассказал заместитель директора по производству АО «Труд» Александр Сапелин.

Как отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в следующем году планируется приступить к асфальтированию дороги между селами Малокурильское и Крабозаводское. Твердое покрытие начнут укладывать на отрезке длиной более 5 километров. Полностью завершить работы на участке намерены к 2023 году.

В 2022 году асфальтирование проведут на улицах Торговой, Ключевой и Комсомольской в селе Крабозаводское. Заасфальтировать предстоит 1,8 километра дорог.