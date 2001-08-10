В сахалинском селе Правда сдали многоквартирный дом на полгода раньше срока
Сегодня в Холмском районе отметили новоселье 87 семей. В первую очередь квартиры в новостройке получили владельцы ветхого и аварийного жилья. Собравшихся на торжественной церемонии поздравили глава областного министерства строительства Андрей Крикуненко и глава Холмского района Дмитрий Любчинов.
– Сегодня у вас особый день, который запомнится на всю жизнь. Желаю, чтобы ваши семьи были счастливы на новом месте. Хотелось бы отметить хорошую работу подрядчика, который плотно взаимодействовал с муниципалитетом. Кстати, мы продолжим возводить в Правде новое жилье, чтобы полностью решить проблему ветхих и аварийных домов, – сказал Андрей Крикуненко.
– За короткий срок дом был возведен и сдан в эксплуатацию, благоустроена и озеленена территория. От всей души поздравляю новоселов с таким замечательным событием, – в свою очередь, отметил Дмитрий Любчинов.
Рабочие сдали дом с чистовой отделкой – установили сантехнику, пожарную сигнализацию, электрические плиты и водонагреватели. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен наружный пандус. Во дворе обустроили детскую и спортивную площадки.
– Испытываю большую радость. 20 лет ждала этого события. Жили в очень плохих условиях – в двухэтажке, где из удобств только туалет и холодная вода, – рассказала получившая квартиру в новостройке Наталья Симеряшко.
– А у меня даже воды не было. Жила более 30 лет в бараке на улице Аллейка. Свою квартиру уже видела – меня устраивает. У нас вся улица в этот дом переехала, – поделилась еще одна жительница Татьяна Гаврилова.
Отметим, в 2019 году в селе Костромское были сданы в эксплуатацию три трехэтажки. Более двадцати семей тогда получили новые квартиры.
В этом году планируется сдача 40-квартирного дома по улице Школьной в Холмске. Работы там идут полным ходом.
Отметим, в своем сентябрьском отчете о работе за год губернатор Валерий Лимаренко заявил, что главный приоритет власти – создать комфортные условия для жизни на островах. Одна из составляющих в решение этой задачи – новое жилье.
Всего в 2020 году в островном регионе должны построить 430 тысяч квадратных метров жилья, что на 100 тысяч «квадратов» больше, чем в 2019-ом.
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