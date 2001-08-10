Проект туристического кластера «Южные Курилы» обсудят с жителями Кунашира
Проект туристического кластера «Южные Курилы» обсудят с жителями Кунашира. Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной развитию туризма в Сахалинской области. Также речь шла о новых возможностях природного парка «Лагуна Буссе» в связи со сменой статуса и об участии региона в конкурсе агентства стратегических инициатив (АСИ).
Работа по созданию природного парка началась с комплексного экологического обследования территории, научные выводы которого легли в основу нового режима.
– Лагуна Буссе является одним из популярных мест отдыха среди сахалинцев и гостей острова. Чтобы снизить антропогенную нагрузку на природный комплекс, необходимо провести зонирование. Наиболее подходящим вариантом для дальнейшего развития территории является статус природного парка, который совмещает в себе две функции: сохранение природного комплекса и развитие туристического потенциала, – рассказал Данила Дударев, заместитель министра экологии Сахалинской области.
Основные ограничения, которые ранее существовали на территории памятника природы, сохранились: сегодня также нельзя возводить капитальные здания и сооружения, передвигаться по озеру на моторных лодках, заниматься промышленным рыболовством и хозяйственной деятельностью, которая может нанести ущерб природе. Вместе с тем, появилась возможность развивать туристическую инфраструктуру, строить временные сооружения для обслуживания туристов, использовать лодки без двигателей. Как и раньше разрешено заниматься любительской охотой и рыболовством.
Смена статуса лагуны Буссе также позволила включить природный объект в проект по созданию одноименного туристско-рекреационного кластера. Сегодня две заявки от Сахалинской области, включая кластер «Южные Курилы», уже вошли в топ-30 всероссийского конкурса АСИ по развитию экологического туризма. Сейчас идет отбор в 10-ку лучших.
– Конкурс дает возможность предпринимателям, которые захотят построить глемпинги в рамках проектов по развитию кластеров, получить федеральные субсидии, – отметил руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.
При разработке проектов туристических кластеров большое внимание уделялось экспертному мнению: представителей бизнеса, администраций заповедников, туроператоров, профильных ведомств. Помимо этого, в ближайшее время планируется провести публичное обсуждение с жителями.
– Я планирую выехать на Кунашир, чтобы провести широкое обсуждение проекта с местными жителями. Подобная ситуация уже наблюдалась, когда был запущен процесс по реконструкции Дагинских источников и строительству набережной в Охотском, но сейчас мы видим, что эти объекты стали центрами притяжения населения, – рассказал Валерий Дубровский.
В случае победы в конкурсе, реализация проектов пройдет в несколько этапов. Примерно год потребуется на создание туристической инфраструктуры. Больше времени уйдет на привлечение и работу с инвесторами. Предварительно, бюджетные и внебюджетные инвестиции на реализацию двух кластеров составят 10 миллиардов рублей.
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