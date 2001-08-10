Минтруд предложил считать МРОТ по-новому

С 2021 года в России планируют иначе считать минимальный размер оплаты труда. Минтруд предложил определять его как часть среднедушевого или медианного дохода граждан. В этом случае сумма МРОТ вырастет до 12 792 рублей, сообщает ТАСС.

"Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11 653 рублей, а также в размере 12 702 рубля для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12 792 рублей", - пояснила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Что же касается прожиточного минимума, то, по данным Минтруда, в 2021 году его планируется установить на уровне 11 653 рублей.

По данным правительства Сахалинской области, на 2020 год минимальная заработная плата - 12 400 рублей (до удержания налога на доходы физических лиц). С учётом районного коэффициента и "северных" надбавок она вырастает до 26 040 - 34 720 рублей (суммы для разных районов региона).