В селе Малиновка продолжается строительство домов

В селе Малиновка полным ходом продолжается строительство пяти двухквартирных жилых домов для переселения из аварийного жилого фонда по муниципальной программе «Обеспечения населения Поронайского городского округа».

Квадратные метры предназначены для граждан, проживающих в аварийных домах и в жилых помещениях, которые признаны непригодными для проживания. Квартиры должны быть сданы в эксплуатацию уже в этом году.

Жилые дома будут представлять собой отдельностоящие одноэтажные здания на двух хозяев, иметь удобную планировку и сдадутся с готовой отделкой. Двухкомнатные квартиры предусмотрены общей площадью 52 м2 и, для удобства каждой семьи, в каждую из них будет выполнен отдельный вход друг от друга.

При внутренней отделке жилых помещений будут произведены работы по оклейке стен обоями, полы застелены линолеумом на теплоизолирующей подоснове и выполнена покраска потолка по монолитному перекрытию. На входе в каждую квартиру будет установлена пристройка холодного тамбура.

Также, после обращений будущих домовладельцев, на территории домов, установят хозяйственные постройки, в том числе и погребки.