В городском парке Южно-Сахалинска в эти выходные пройдут различные мероприятия

В городском парке последняя неделя сентября завершится активными мероприятиями. На предстоящих выходных горожан ждет масса развлечений.

26 сентября с 11:00 до 17:00 часов на стадионе «Космос» состоится праздник «День освобождения Кореи», посвященный 75- ой годовщине освобождения Корейского полуострова. Большой концерт с выступлением творческих коллективов города, мастер-классы, спортивные и интерактивные программы подготовлены для гостей парка в этот день.

Лицей № 2 города Южно-Сахалинска на танцевальной площадке проведет творческое мероприятие «Ярмарка: Вести с фронта». Мероприятие состоится с 10:00 до 13:30 часов.

В полдень в центре досуга «Теремок» состоится познавательно-развлекательная программа для детей от 4 до 8 лет «Сердечный день». Здесь веселые игры, конкурсы, загадки и мастер-класс. Мероприятие бесплатное, требуется запись по телефону: 25 33 82. Количество мест ограничено.

На озере Верхнем с 13:00 до 15:00 часов пройдет первый областной фестиваль радиоуправляемых плавательных средств «RC-AquaFest». В программе фестиваля предусмотрены смотр-выставка моделей, а также соревнования на скоростное прохождение трассы в разных возрастных категориях. Стоит, отметить прокат плавательных средств на время проведения мероприятия будет ограничен.

И наконец занавес субботнего дня – традиционные танцевальные вечера в парке. Чтобы выходные не стали серыми и скучными, их можно раскрасить яркими впечатлениями и динамичной музыкой. Начало в 18:00.

В воскресенье в районе тропы развлечений в 11:00 часов даст старт детская гонка «Pride Race». Мероприятие представляет собой преодоление препятствий на время. Здесь дети проявят свои силы, выносливость, ловкость и координацию.

Возможны изменения в расписании.