В Южно-Сахалинске завершили ремонт дороги до Санаторного
Работы на участке трассы Южно-Сахалинск - Синегорск от ул. Ключевской до села Санаторного завершены. Ремонт проводился в два этапа. В общей сложности с 2019 года отремонтировано около 11 км дорожного полотна.
Как рассказал начальник отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник, на объекте был проведен полный комплекс работ: выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, обустроены автобусные карманы с тротуарными зонами, установлены павильоны, дорожные знаки, нанесена разметка.
- Отдельное внимание было уделено мероприятиям, позволяющим обеспечить безопасность эксплуатации автомобильной дороги. Так, приведены в соответствие с действующим стандартом обочины, которые ранее имели ненормативный уклон. В надлежащее состояние приведен также профиль дороги и виражи, произведена замена слабых грунтов, - говорит Дмитрий Судник.
Следующий этап работ на трассе Южно-Сахалинск - Синегорск - это реконструкция участка от Санаторного до путепровода. Протяженность участка - порядка 8 км. Уже проведены инженерные изыскания, выполняются проектные работы. Ориентировочный срок окончания реконструкции - 2023 год.
Напомним, работы на участке синегорской трассы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным и поддержан губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
В Южно-Сахалинске и пригороде в этом году в рамках проекта идет ремонт более 10 дорожных объектов.
Так, завершена реконструкция дороги Дальнее - Елочки, ремонт ул. Детской от ул. Комсомольской до ул. Садовой, ул. Деповской от ул. Тихой до ул. Кирпичной, ведется приемка выполненных работ на ул. 2-я Центральная от ул. Ивана Куропатко до ж/д путей. На стадии завершения благоустройство двух участков ул. Советской и ул. 2-я Центральной от железной дороги до ул. 4-я Железнодорожная. Продолжается строительство нового участка ул. Пограничной и благоустройство ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до ул. Холмской. В 2021 завершится капитальный ремонт ул. Ленина от заезда на ОТБ до ул. Сахалинской (с капитальным ремонтом моста), капитальный ремонт ул. Украинской от дорожной больницы до жилого дома №139 (с капитальным ремонтом моста) и других участков дорог.
Также отметим, что в этом году всеми видами ремонтов охвачено порядка 30 км дорог городского округа.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Пропавшего в Поронайске мальчика нашли живым
10:12 Сегодня Коронавирус за последние сутки подтвердили еще у 34 человек
10:42 Сегодня На Шикотане увековечили память участника Великой Отечественной войны Геннадия Чурикова
11:32 Сегодня Сахалинская область расширяет сотрудничество с Тихоокеанским медицинским университетом
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
17:12 18 Сентября Надбавку до 8 тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет получат более 2800 малоимущих семей Сахалинской области
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
09:34 18 Сентября Девочку-подростка ищут в Южно-Сахалинске
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?