В Южно-Сахалинске завершили ремонт дороги до Санаторного

Работы на участке трассы Южно-Сахалинск - Синегорск от ул. Ключевской до села Санаторного завершены. Ремонт проводился в два этапа. В общей сложности с 2019 года отремонтировано около 11 км дорожного полотна.

Как рассказал начальник отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник, на объекте был проведен полный комплекс работ: выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, обустроены автобусные карманы с тротуарными зонами, установлены павильоны, дорожные знаки, нанесена разметка.

- Отдельное внимание было уделено мероприятиям, позволяющим обеспечить безопасность эксплуатации автомобильной дороги. Так, приведены в соответствие с действующим стандартом обочины, которые ранее имели ненормативный уклон. В надлежащее состояние приведен также профиль дороги и виражи, произведена замена слабых грунтов, - говорит Дмитрий Судник.

Следующий этап работ на трассе Южно-Сахалинск - Синегорск - это реконструкция участка от Санаторного до путепровода. Протяженность участка - порядка 8 км. Уже проведены инженерные изыскания, выполняются проектные работы. Ориентировочный срок окончания реконструкции - 2023 год.

Напомним, работы на участке синегорской трассы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным и поддержан губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

В Южно-Сахалинске и пригороде в этом году в рамках проекта идет ремонт более 10 дорожных объектов.

Так, завершена реконструкция дороги Дальнее - Елочки, ремонт ул. Детской от ул. Комсомольской до ул. Садовой, ул. Деповской от ул. Тихой до ул. Кирпичной, ведется приемка выполненных работ на ул. 2-я Центральная от ул. Ивана Куропатко до ж/д путей. На стадии завершения благоустройство двух участков ул. Советской и ул. 2-я Центральной от железной дороги до ул. 4-я Железнодорожная. Продолжается строительство нового участка ул. Пограничной и благоустройство ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до ул. Холмской. В 2021 завершится капитальный ремонт ул. Ленина от заезда на ОТБ до ул. Сахалинской (с капитальным ремонтом моста), капитальный ремонт ул. Украинской от дорожной больницы до жилого дома №139 (с капитальным ремонтом моста) и других участков дорог.

Также отметим, что в этом году всеми видами ремонтов охвачено порядка 30 км дорог городского округа.