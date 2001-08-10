Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
Сегодня 18:22
77,18|89,98|41,66
ВТБ присвоен высший класс «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»
16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут купить кило свежей кеты за 130 рублей

Южносахалинцы могут купить кило свежей кеты за 130 рублей
Почти тонну свежей кеты привезли в Южно-Сахалинск из Долинска для продажи по сниженной цене. Рыбу выловили сегодня, отмечают в администрации города.
 
Рыбу можно купить на улице Пограничной, южнее дома № 26. Стоимость одного килограмма — 130 рублей.
 
Сейчас департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города ведет переговоры с региональным  агентством по рыболовству и рыбодобывающими предприятиями о возможности продавать в Южно-Сахалинске еще нескольких партий свежевыловленной кеты по низкой цене.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?