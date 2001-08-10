Южносахалинцы могут купить кило свежей кеты за 130 рублей

Почти тонну свежей кеты привезли в Южно-Сахалинск из Долинска для продажи по сниженной цене. Рыбу выловили сегодня, отмечают в администрации города.

Рыбу можно купить на улице Пограничной, южнее дома № 26. Стоимость одного килограмма — 130 рублей.

Сейчас департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города ведет переговоры с региональным агентством по рыболовству и рыбодобывающими предприятиями о возможности продавать в Южно-Сахалинске еще нескольких партий свежевыловленной кеты по низкой цене.