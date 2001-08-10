Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Как подготовиться к беременности, расскажут сахалинкам в областной библиотеке

Как подготовиться к беременности, расскажут сахалинкам в областной библиотеке

Семинар «Рождение ребенка и уход за ним» пройдет 28 сентября в молодежном центре СахОУНБ «Универсалка». Начало в 18.00.

Спикер – перинатальный психолог, руководитель проекта «Семейная Азбука» Гульнур Минькова. Она расскажет о физической и психологической подготовке к беременности и родам, об особенностях ухода за новорождённым, о правильной организации грудного вскармливания. Семинар будет интересен не только молодым мамам, но и семьям, планирующим рождение ребенка.

Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 5-25-28.

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