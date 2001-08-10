Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2020
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17:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Автовыставка пройдет в Южно-Сахалинске

Автовыставка пройдет в Южно-Сахалинске
На время выставки «MotorWave» в Южно-Сахалинске будут действовать ограничения движения в районе ул. Горнолыжной 
 
С 9.00 26 сентября до 12.00 27 сентября будет закрыта для движения верхняя парковка стадиона «Спартак» на ул. Горнолыжной. 
 
С 12.00 до 18.00 27 сентября будет закрыто движение транспорта по ул. Горнолыжный на участке от ул. Священномученика Илариона Троицкого до поворота к СНТ.

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