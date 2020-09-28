Тихоокеанское
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10:12, 28.09.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Два класса Гимназии №1 Южно-Сахалинска перешли на дистанционное обучение

Два класса Гимназии №1 Южно-Сахалинска перешли на дистанционное обучение

Коронавирусной инфекцией заболели учащиеся из 5 "С" и 6 "А" классов в гимназии №1 Южно-Сахалинска. COVID–19 подтвердили у двух девочек из одной семьи. Оба класса по распоряжению Роспотребнадзора в течение двух недель будут обучаться удаленно.

Как сообщают в пресс-службе правительства Сахалинской области, все ученики, а также педагоги, которые контактировали с заболевшими детьми, сдадут анализы на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в кабинетах образовательных учреждений проведут дополнительную дезинфекцию.

В правительстве островного региона отмечают, что в школах Сахалинской области регулярно производится тщательная санитарная обработка. Образовательные учреждения оснащены антисептиками и индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве. Учителя и ученики в начале дня проходят термометрию.

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