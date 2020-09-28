Сахалинские байкеры закрыли мотосезон

Закрытие сахалинского мотосезона – 2020 состоялось в областном центре. Праздничное мероприятие прошло на средней площадке СТК «Горный воздух» и собрало более 200 байкеров.

Сначала участники события собрались в огромную мотоколонну и проследовали от села Троицкое к месту празднования. Там их ждала насыщенная программа: тематические конкурсы от ведущего Михаила Майорова, силовые состязания от Федерации бодибилдинга Сахалинской области, показательные выступления от «Сахалинского клуба Экстремального велоспорта», интерактивы от проекта «Здоровье от Анатолича», шоу-номера от танцевального коллектива «Def Rush», музыкальные сеты от DJ Nikolay Solncev и Andras Accordion, световое шоу от Виктора Руднева. Кроме этого, были открыты детская площадка и зона фуд-корта.

- Я поздравляю вас с завершением этого сезона. Берегите себя, свои семьи, железных коней и знайте, что вас всегда ждут дома. Я думаю, что одно из важнейших достижений этого года – на дорогах не было ни одной аварии мотоциклистов с летальным исходом среди участников клубов, - обратился к участникам руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

По традиции устроили и рок-концерт. На сцене выступили группы «Экарма», «Налог на спички», «Мaen», «Aniwa», «Room-420», «Flying Eyeball». А также впервые на Сахалине представили стантрайдинг-шоу из Хабаровска. Его участники показывали трюки на мотоциклах. Приятным бонусом стал бесплатный подъем на канатной дороге, который организовали для участников мероприятия.

- С каждым годом мотоциклистов становится все больше, что очень радует. Этот сезон был неординарным, мы не смогли выехать в российские города. Но мы исколесили весь остров, ездили по Сахалину. Мы посещали ребят в районах, они приезжали к нам. По итогу мы получили больше общения друг с другом. Было здорово, - поделился член мотоклубу «Red & White Army MC Russia Sakhalin Support world 81 Роман Шальнов.

Официальными организаторами события выступили мотоклуб «Red & White Army MC Russia Sakhalin Support world 81 (RWAMC Russia Sakhalin), члены Сахалинской общественной мотоорганизации «Территория драйва» при поддержке Агентства по делам молодежи, Сахалинского молодёжного ресурсного центра и СТК «Горный воздух».