Поронайск присоединился к Всероссийскому забегу «Кросс нации»
26 сентября на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова прошел забег Всероссийского дня бега Кросса нации. Масштабное физкультурно-спортивное мероприятие проводится ежегодно на территории Сахалинской области. В этом году кросс пришлось перенести на неделю в связи с неблагоприятными погодными условиями.
На старт вышли любители, профессионалы, ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего в забеге приняли участие 385 человек.
Мужчины и женщины, юноши и девушки, девочки и мальчики, спортсмены старшей возрастной группы участвовали в забегах на дистанциях от 1 километра до 12. Самыми маленькими бегунами стали воспитанники детских садов.
В категории 2010 года рождения и младше на дистанции 1000 метров первыми прибежали Артем Кашин и Кира Руденок, вторыми Илья Коваль и Лена Гридина, третьими Максим Аббесов и Наталья Карельская.
На дистанции в 1000 метров бежали и дети с ограниченными возможностями. Первенство взяли Саша Гусев и Настя Федина, на второе место вырвались Семен Пойкин и Анастасия Типко, третье место взяли Константин Воробьев и Алена Вахрушева.
Затем стартовала возрастная группа от 2000 года рождения до 2009 года на дистанции 2000 метров. Финишировали первыми Влад Кимаченко и Вика Илюшенко, заслуженное второе место получили Вадим Демидов и Валерия Грачева, закрыли тройку Владислав Медвед и Полина Зубкова.
На 2 километра бежали участницы старше 2000 года рождения. Первой пришла Елена Тутинова, второй Кристина Василькова и третьей Анастасия Коваль.
Среди женщин, на дистанции 4 километра, лидировала Анастасия Никонова и Екатерина Яндемерова заняла второе законное место.
На дистанции 8 километров законное первое место получила Юлия Бурова.
Среди мужчин на дистанции 12 километров первым пришел Иван Курбанов, вторым Николай Власкин и третьим Николай Бабич.
Мы не можем не отметить самого важного участника этого забега. В этом году дистанцию в 12 километров преодолел 71-летний поронайский ветеран Михаил Шевень. Он шел на ровне с молодыми участниками и показал пример всему юному поколению.
Традиционно на «Кроссе нации» была предусмотрена культурно-развлекательная программа. Жителей города встречал заместитель директора Департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев, рассказывая гостям мероприятия о спортивном досуге города. Крокодил Гена и Олимпийский медведь развлекали и поддерживали участников забега, тренер-общественник Сергей Минато представил показательное выступление с элементами боевых искусств. Также для всех желающих проходил мастер-класс по сборке и разборке автомата АК-47.
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