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12:32, 28.09.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Расписание поездов Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск изменится 1 ноября

Расписание движения пассажирских поездов дальнего следования сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск изменится с 1 ноября.

Как сообщает АО "Пассажирская компания Сахалин", из областного центра поезд № 603 будет отправляться в 19:09 (вместо 18:30 по действующему расписанию). Прибывать в Ноглики будет в 09:14 утра.

С самой северной сахалинской станции поезд № 604 будет отправляться в 17:06 (вместо 16:49). Прибывать в Южно-Сахалинск состав станет также раньше: в 06.51 утра (вместо 07:12 по действующему расписанию).

Корректировка расписания произойдет одновременно с отменой следующих остановок: Новоалександровка, Фирсово, Арсентьевка, Пугачево, Заозерное, Туманово, Гастелло и Альба. Такое решение принято в связи с отсутствием пассажирооборота на этих станциях и для сокращения времени нахождения поездов в пути.

Время отправления и прибытия во всех случаях указано местное. С подробным расписанием можно ознакомиться на странице официального сайта АО "Пассажирская компания Сахалин".

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