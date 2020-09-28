Тихоокеанское
информационное агентство
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ВТБ расширил условия Дальневосточной ипотеки
15:34, 28.09.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Корсакова останется без холодной воды 29 сентября

Часть Корсакова останется без холодной воды 29 сентября
Часть Корсакова останется без холодной воды завтра, 29 сентября. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. 
 
Как сообщают в городском водоканале, воды не будет по следующим адресам:
 
  • ул. Нагорная: 3; 3/1; 3/2; 3/3; 5; 7; 9; 15; 17; 19; 21; 45; 46; 47; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 72; 15/1; 17/1; 19/1; 21/1; 41/А; 47/А; 47/Б; 49/А; 5/1; 5/2; 5/3; 51/Б; 51/Г; 54/А; 55/Б: 60/А; 60/Б; 64/Б; 68/Б; 7/2; 9/1;
  • ул. Зелёная: 5; 7; 9; 9/1; 9/2;
  • ул. Спортивная: 4; 11; 13; 19; 23; 25; 33;
  • спортивный клуб "Единство";
  • детский сад "Островок";
  • ул. Пролетарская 4; 8; 10; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 66; 69; 71; 77; 20/А; 30/А; 33/1; 39/А; 45/А; 56/А; 58/А; 6/В;
  •  пер. Пролетарский 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 5/А; 7/А;   
  •  пер. Госпитальный 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 18; 20; 22; 26; 28; 30; 32; 18/1; 18/2; 6/1; 6/2; 6/4;
  •  ул. Ушакова 35/А; 37/А; 39/Б; 41/А; 46/1; 49/А; 51/А; 53/А; 55/А; 57/А; 59/А; 61/А; 69/Б; 71/А;
  •  пер. Северный 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46;48; 50; 52; 54; 56; 72; 74; 81; 85; 16/1; 2/А; 42/2; 46-2; 50/Б; 54/1; 56/1.

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