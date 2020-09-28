Сахалинская область вошла в программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. В список регионов вошла Сахалинская область.

Ряд мер, указанных в программе, позволит обеспечить условия для развития туризма в островном регионе.

В частности, это: строительство гостиничного комплекса международного уровня в г. Южно-Сахалинске (2022 год), водно-оздоровительного комплекса на базе гостиничного комплекса «Мега Палас Отель» (2023 год); гостиничного комплекса на территории опережающего развития «Горный воздух» (2023 год); строительство гостиничного комплекса международного уровня в г. Южно-Сахалинске (2022 год), строительство яхтенного порта «Флагман» в г. Корсакове (2022 год); поддержка за счет средств бюджета Сахалинской области создания объектов инфраструктуры 2 территорий опережающего развития («Горный воздух» и «Южная»); развитие спортивно-туристского комплекса «Горных воздух», в том числе строительство горнолыжных трасс горы «Большевик», горы «Красная», трассы «Спортивная», западного склона горы «Большевик», канатных дорог, экстрим-арены.

В части развития транспортной инфраструктуры до 2024 года включительно предусмотрено: приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в 5 населенных пунктах (гг. Холмск, Поронайск, Долинск, Корсаков, Оха); 854 километров региональных дорог; реконструкция автомобильной дороги Арсентьевка - Ильинское; реконструкция автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск; завершение в 2020 году перешивки железнодорожной колеи на общероссийский стандарт; реконструкция объектов в 4 аэропортовых комплексах, в том числе взлетно-посадочных полос (Ясный (Итуруп), аэропорт о. Парамушир, аэропорт о. Шикотан, искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-2) аэропорта Южно-Сахалинск.

Нацпрограмма подготовлена по поручению президента Владимира Путина. В августе Михаил Мишустин совершил рабочую поездку на Дальний Восток, чтобы лично узнать о существующих в регионе проблемах и понять, как их можно решить.

Реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий. Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к Интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров, сообщается на сайте российского правительства.

Полный текст программы.