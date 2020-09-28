В Сахалинской области заработал первый на Дальнем Востоке центр управления регионом. Информационно-аналитическая платформа позволяет оперативно отслеживать и решать вопросы жителей островов. Специалисты ЦУРа обеспечивают взаимодействие сахалинцев и курильчан с органами исполнительной власти через социальные сети. Основные направления работы – ЖКХ, ТКО, энергетика, общественный транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, экология, образование, строительство и соцзащита. Создание центров ведется по всей стране по поручению Президента РФ Владимира Путина. В Сахалинской области открыл новую структуру губернатор Валерий Лимаренко.

– Центр управления регионом работает на базе ситуационного центра, с помощью которого мы управляли сложными процессами, к примеру, в период пандемии фиксировали заболевших, оформляли цифровые пропуска и отвечали людям на самые актуальные вопросы. Но это лишь малая часть огромной работы, которую нам предстоит выполнять. Мы будем обрабатывать все поступающие в популярных социальных сетях обращения жителей. Я поставил задачу делать это максимально оперативно – в течение 24 часов. Будем работать ежедневно и круглосуточно, в том числе – в праздничные дни, – отметил Валерий Лимаренко.

Ключевая особенность ЦУРа – специалисты от каждого ведомства находятся в одном помещении и работают сообща. Принцип «одного стола» позволяет решать проблемы с минимальной задержкой. Таким образом ускоряется межведомственное и межуровневое взаимодействие.

– Сбор и обработка обращений в цифровом формате позволяет создать так называемую «тепловую карту» проблем. С её помощью можно отслеживать наиболее острые вопросы и ситуации в каждом районе области. Причем, мы видим их в динамике, – рассказал директор ЦУРа Владимир Кулешов.

Наибольшее количество обращений поступает от жителей Южно-Сахалинска. В связи с этим для их обработки задействуют дополнительных специалистов.

Об эффективности нового подхода губернатору по видеосвязи рассказал мэр областного Сергей Надсадин. Положительный пример – ситуация, связанная с ремонтом улицы Курильской. Люди давно просили уложить новый асфальт, предусмотреть пешеходные дорожки. Но, когда на площадку зашли рабочие, выяснилось, что по проекту часть деревьев – здоровых, с отличными кронами – необходимо снести. Жители были против. Мэр и специалисты оперативно выехали на место и встретились с активистами. В итоге в проект внесли корректировки, чтобы сделать участок улицы Курильской односторонним, при этом обустроить тротуары в соответствии с требованиями ГОСТа и максимально сохранить деревья. Без участия специалистов информационно-аналитической платформы, вероятно, деревья бы снесли, как это было предусмотрено в изначальном проекте – из-за длительного срока обработки обращения.

– Год назад, когда было дано поручение главам местных администраций присутствовать в социальных сетях, я по различным причинам настороженно отнесся к этому, – поделился Сергей Надсадин. – Однако сейчас мы успешно эту работу наладили и видим результат от взаимодействия с людьми. Я практически каждое утро начинаю с анализа сообщений, поступивших в мои соцсети. На основе обращений, требующих оперативной реакции, формирую график своих инспекционных поездок.

В будущем офисы центра управления регионом появятся в муниципальных образованиях области. Несколько пилотных ЦУРов заработают в декабре 2021 года. А в период с 2022 по 2024 годы площадки для межведомственного взаимодействия откроются во всех муниципалитетах региона.

Отметим, свои обращения жители области могут оставлять в личных аккаунтах губернатора по следующим ссылкам:

– Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official/);

– Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).