В Сахалинской области заработал первый на Дальнем Востоке центр управления регионом
В Сахалинской области заработал первый на Дальнем Востоке центр управления регионом. Информационно-аналитическая платформа позволяет оперативно отслеживать и решать вопросы жителей островов. Специалисты ЦУРа обеспечивают взаимодействие сахалинцев и курильчан с органами исполнительной власти через социальные сети. Основные направления работы – ЖКХ, ТКО, энергетика, общественный транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, экология, образование, строительство и соцзащита. Создание центров ведется по всей стране по поручению Президента РФ Владимира Путина. В Сахалинской области открыл новую структуру губернатор Валерий Лимаренко.
– Центр управления регионом работает на базе ситуационного центра, с помощью которого мы управляли сложными процессами, к примеру, в период пандемии фиксировали заболевших, оформляли цифровые пропуска и отвечали людям на самые актуальные вопросы. Но это лишь малая часть огромной работы, которую нам предстоит выполнять. Мы будем обрабатывать все поступающие в популярных социальных сетях обращения жителей. Я поставил задачу делать это максимально оперативно – в течение 24 часов. Будем работать ежедневно и круглосуточно, в том числе – в праздничные дни, – отметил Валерий Лимаренко.
Ключевая особенность ЦУРа – специалисты от каждого ведомства находятся в одном помещении и работают сообща. Принцип «одного стола» позволяет решать проблемы с минимальной задержкой. Таким образом ускоряется межведомственное и межуровневое взаимодействие.
– Сбор и обработка обращений в цифровом формате позволяет создать так называемую «тепловую карту» проблем. С её помощью можно отслеживать наиболее острые вопросы и ситуации в каждом районе области. Причем, мы видим их в динамике, – рассказал директор ЦУРа Владимир Кулешов.
Наибольшее количество обращений поступает от жителей Южно-Сахалинска. В связи с этим для их обработки задействуют дополнительных специалистов.
Об эффективности нового подхода губернатору по видеосвязи рассказал мэр областного Сергей Надсадин. Положительный пример – ситуация, связанная с ремонтом улицы Курильской. Люди давно просили уложить новый асфальт, предусмотреть пешеходные дорожки. Но, когда на площадку зашли рабочие, выяснилось, что по проекту часть деревьев – здоровых, с отличными кронами – необходимо снести. Жители были против. Мэр и специалисты оперативно выехали на место и встретились с активистами. В итоге в проект внесли корректировки, чтобы сделать участок улицы Курильской односторонним, при этом обустроить тротуары в соответствии с требованиями ГОСТа и максимально сохранить деревья. Без участия специалистов информационно-аналитической платформы, вероятно, деревья бы снесли, как это было предусмотрено в изначальном проекте – из-за длительного срока обработки обращения.
– Год назад, когда было дано поручение главам местных администраций присутствовать в социальных сетях, я по различным причинам настороженно отнесся к этому, – поделился Сергей Надсадин. – Однако сейчас мы успешно эту работу наладили и видим результат от взаимодействия с людьми. Я практически каждое утро начинаю с анализа сообщений, поступивших в мои соцсети. На основе обращений, требующих оперативной реакции, формирую график своих инспекционных поездок.
В будущем офисы центра управления регионом появятся в муниципальных образованиях области. Несколько пилотных ЦУРов заработают в декабре 2021 года. А в период с 2022 по 2024 годы площадки для межведомственного взаимодействия откроются во всех муниципалитетах региона.
Отметим, свои обращения жители области могут оставлять в личных аккаунтах губернатора по следующим ссылкам:
– Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official/);
– Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko);
– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);
– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
10:12 24 Сентября Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?