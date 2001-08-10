Сахалинцы вновь потренировались спасать китов

В прошедшие выходные на озере Тунайча состоялась очередная практическая тренировка по освобождению больших китов от остатков рыболовных орудий и пластикового мусора. В занятиях на воде приняли участие члены группы помощи морским млекопитающим из пгт Ноглики и из Южно-Сахалинска.

Тренировку организовали некоммерческие организации Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» в рамках проекта «Сахалин: Человек и Море (Север)» при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия». Цель проекта - создание и обучение группы реагирования на запутывание больших китов на севере Сахалина.

По сложившейся для общественников традиции погода решила проверить их на прочность, поэтому тренировка прошла в жестких погодных условиях. Однако, ни проливной дождь, ни ветер, ни волны не помешали будущим спасателям китов отработать на озере техники помощи китам, которым сахалинцев обучили специалисты Международной китобойной комиссии.

Одна из техник позволяет замедлить движение «запутанного кита» при помощи поплавков. Это делается, чтобы к животному можно было подойти на лодке и освободить от сеток и верёвок. При приближении к запутанному животному нужно соблюдать целый ряд правил безопасности – это тоже важный момент, который отрабатывается на практике.

Все участники тренировки опробовали работу с открепляющимся ножом на длинном шесте. Спасателю важно на короткое время оказаться рядом с китом и дотянуться шестом до запутанных верёвок. Когда спасатель зацепился крючкообразным ножом за запутывание, нож сам открепляется от шеста. Затем спасатель тянет за верёвку, привязанную к ножу, и кит в движении помогает срезать с себя смертельные «украшения». Для этих упражнений общественники соорудили из фанеры и поплавков макет кита, имитирующий хвост и тело животного.