1500 сахалинцев смогут получить дополнительную профессиональную компетенцию. В островном регионе запускают программу опережающей подготовки, призванную снизить дефицит кадров. Такая информация была озвучена во время совета по инвестиционной деятельности, который провел сегодня губернатор Валерий Лимаренко.

Бесплатно пройти обучение смогут выпускники учреждений среднего и высшего профобразования, а также люди, которые ищут работу и те, кто занят в сферах услуг, торговли, транспорта и ряда других. Образовательный процесс организован по международным стандартам WorldSkills.

– Мы начали целенаправленно заниматься повышением уровня профессионального образования на Сахалине. Наша главная задача – подготовка квалифицированных специалистов для базовых предприятий региона. Навыки и компетенции кадров должны отвечать потребностям и ожиданиям работодателя, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

За год планируется обучить 1500 человек. Подать заявку можно на сайте: https://сахалин.гособразование.рф.

Внедрением программ опережающей подготовки занимается Агентство по развитию человеческого капитала. Как рассказала генеральный директор учреждения Анастасия Кожепенько, очное обучение будет вестись в Южно-Сахалинске, Долинске, Поронайске и Горнозаводске на базе 9 техникумов, колледжей и политехнических центров.

Длительность обучения – от 3 недель до 2 месяцев. Участники инвестиционного совета поинтересовались: достаточно ли этого времени, чтобы освоить новую профессию?

– Участники программы начинают не с нуля – у них есть профессиональное образование, у некоторых – опыт работы. Освоив новые компетенции, они получают свидетельство государственного образца и скиллз-паспорт, где отражен уровень владения каждым навыком. Работодатель, когда будет принимать специалиста на работу, сможет это оценить, – ответила Анастасия Кожепенько.

На выбор предлагается 34 востребованных компетенции. Среди них – сварочные технологии, добыча и переработка нефти и газа, веб-дизайн, кибербезопасность, администрирование отеля, парикмахерское искусство, ресторанный сервис, дошкольное воспитание, флористика и другие востребованные на рынке труда направления.

В конце обучения участникам программы предстоит сдать демонстрационный экзамен. На практическом испытании будут присутствовать потенциальные работодатели.

Чтобы наладить тесную связь между профессиональным обучением и запросом рынка труда, Агентство по развитию человеческого капитала занимается также разработкой корпоративных стандартов. По этому направлению ведется сотрудничество с ведущими сахалинскими предприятиями: «Восточная горнорудная компания», «Сфера», «Сахалин Энерджи» и другими. Такие стандарты можно сравнить с техническим заданием для учебных заведений по подготовке кадров.

В ходе инвестиционного совета прозвучал также вопрос о перспективах рыбной промышленности. Стало известно, что в Невельске планируется орагнизовать обучение специалистов для рыбохозяйственного комплекса островного региона.