Движение поезда по маршруту Холмск - Николайчук приостановят до весны

Движение пригородного пассажирского поезда Поляково - 77км ПК 9 (Холмск - Николайчук) приостановят с 1 октября. Завтра, 30 сентября он совершит свои последние рейсы согласно действующего расписания.

Как рассказали в пассажирской компании "Сахалин", сообщение приостанавливается из-за начала работ по переустройству железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм. Их планируют закончить в течение нескольких недель.

Напомним, сегодня этот участок остается последним на острове из действующих перегонов с железнодорожной колеей стандарта 1067 мм, японского образца. Движение поездов возобновится весной 2021 года, уже по колее общероссийского стандарта.