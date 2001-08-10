Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Минимальный набор продуктов питания подешевел на 69 рублей

Минимальный набор продуктов питания подешевел на 69 рублей

По данным еженедельного мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, проводимого администрациями 18 муниципальных образований Сахалинской области, наблюдается снижение стоимости минимального набора продуктов питания (33 наименования социально-значимых продуктов из расчёта на месяц, по норме)*.

Так, в розничной сети в целом по региону средняя стоимость минимального набора за неделю составила 6 129,4 рублей, неделей ранее он стоил 6 199,1 рубля. Снижение составило 1,1%, а в денежном выражении – 69,7 рублей.

В объектах торговли со статусом «социальный» стоимость аналогичного набора в сравнении с прошлой неделей снизилась на 87,3 рублей или 1,6%, его стоимость составила 5 414,2 рублей.

В основном снижение определяется увеличением объемов сбора урожая и, соответственно, снижением цен на картофель и овощную продукцию.

Цены на остальные социально значимые продукты питания за неделю не претерпели существенных изменений.

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