В Поронайске прошло заседание общественного муниципального совета

25 сентября состоялось очередное рабочее заседание Поронайского общественного муниципального совета по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении. В нем приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики, кураторы по работе с семьями СОП, представители общественности.

В ходе заседания заслушан отчет по работе межведомственного совета за истекший период 2020 года. Как сообщила заместитель председателя Совета Анна Гончарова, на отчетную дату в муниципальном образовании 25 семей находятся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 49 детей.

За 9 месяцев выявлены и поставлены на учет 18 семей, из них по причине злоупотребления алкоголя родителями — 12 семей, 6 семей за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В 2020 году с учета снято 23 семьи, в которых проживает 51 ребенок, в связи: с улучшением жизненной ситуации, с переездом на другое место жительства, по причине достижения совершеннолетия детей, по причине ограничения в родительских правах, по причине лишения родительских прав и в связи со смертью матери.

Заместитель председателя Совета Анна Гончарова поделилась с участниками заседания, что при проведении профилактической работы с семьями, находящимся в особо опасном положении, были проведены следующие мероприятия: трое родителей были направлены на лечение от алкогольной зависимости, двум родителями оказано содействие в направлении на устранение алкогольной зависимости, двум - оказана помощь для улучшения жилищно-бытовых вопросов, десяти семьям оказана материальная помощь в улучшении бытовых условий и приобретения теплой одежды для несовершеннолетних детей, трем семьях оказана помощь для устройства малолетних детей в дошкольное учреждение, а также двадцати несовершеннолетним детям оказана реабилитационная помощь в предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания в ГКУ «СРЦН «Надежда».

В ходе заседания членами Совета рассмотрены вопросы о привлечении общественности к участию в кураторстве над семьями, находящихся в социально опасном положении.

Стоит отметить, что куратором могут быть как общественные организации, так и активные граждане. Для получения дополнительной информации можно обратиться к секретарю Совета по тел. 8 (42431) 4-14-02.