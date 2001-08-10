Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без холодной воды завтра, 30 сентября.
 
Как сообщают в пресс-службе администрации города, причина ограничений - ремонтные работы на сети водопровода. Воды не будет с 09:30 до 14:00 в домах по адресам:
 
  • 15 микрорайон (пр. Победы - ул. Комсомольская - ул. Пограничная - пр. Мира);
  • ул. Комсомольская, 215, 215а, 217.
Телефон диспетчерской службы МКП "Городской Водоканал": 72-32-40.

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