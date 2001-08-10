Единый билет за 10 тысяч хотят ввести для молодежи Дальнего Востока

Сахалинская область присоединится к проекту «Единый билет» по Дальнему Востоку. Идею проекта озвучила молодежь во время проведения Всероссийского патриотического форума «ОстроVа», который в этом году проходил на Сахалине. Предлагается создать единый авиабилет стоимостью 10 тысяч рублей, который позволит молодым людям посетить четыре региона Дальнего Востока в течение 14 дней.

Сейчас готовится план реализации проекта, который представят на рассмотрение Правительству РФ. Об этом в ходе пресс-конференции по развитию туризма на Дальнем Востоке сообщила вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Наталья Осипова.

– Этот нужный и важный проект даст ряд преференций каждой из сторон, а молодежи позволит посетить регионы Дальнего Востока, заинтересоваться ими, и, возможно, запланировать свою жизнь именно в этих субъектах. Проект также даст авиакомпаниям возможность сократить убытки в межсезонье и станет одним из драйверов для увеличения турпотока, примерно, до 500 тысяч человек в год, – прокомментировала Наталья Осипова.

Планируется, что пилотными территориями для реализации проекта станут Сахалинская область, Приморский, Камчатский и Хабаровский края. Они определены как наиболее значимые субъекты для туристических поездок в Дальневосточный федеральный округ.

Напомним, всего по итогам молодежного форума «ОстроVа» были определены и поддержаны губернатором Валерием Лимаренко 4 основных проекта: туристический центр и интерактивный музей газа «Факел Сахалина», комплекс «Дело V рыбе» на прилегающей территории Таранайского рыбоводного завода, «Единый билет» по Дальнему Востоку, сеть кемпинговых стоянок «Стой? Иди!».

Еще ряд проектов одобрил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который пообщался с форумчанами в режиме видеоконференцсвязи. Например, один из них связан с созданием мобильного турприложения Map Club.

В работе по реализации проектов примет участие агентство по туризму Сахалинской области и представители островного бизнеса.