Единый билет за 10 тысяч хотят ввести для молодежи Дальнего Востока
Сахалинская область присоединится к проекту «Единый билет» по Дальнему Востоку. Идею проекта озвучила молодежь во время проведения Всероссийского патриотического форума «ОстроVа», который в этом году проходил на Сахалине. Предлагается создать единый авиабилет стоимостью 10 тысяч рублей, который позволит молодым людям посетить четыре региона Дальнего Востока в течение 14 дней.
Сейчас готовится план реализации проекта, который представят на рассмотрение Правительству РФ. Об этом в ходе пресс-конференции по развитию туризма на Дальнем Востоке сообщила вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Наталья Осипова.
– Этот нужный и важный проект даст ряд преференций каждой из сторон, а молодежи позволит посетить регионы Дальнего Востока, заинтересоваться ими, и, возможно, запланировать свою жизнь именно в этих субъектах. Проект также даст авиакомпаниям возможность сократить убытки в межсезонье и станет одним из драйверов для увеличения турпотока, примерно, до 500 тысяч человек в год, – прокомментировала Наталья Осипова.
Планируется, что пилотными территориями для реализации проекта станут Сахалинская область, Приморский, Камчатский и Хабаровский края. Они определены как наиболее значимые субъекты для туристических поездок в Дальневосточный федеральный округ.
Напомним, всего по итогам молодежного форума «ОстроVа» были определены и поддержаны губернатором Валерием Лимаренко 4 основных проекта: туристический центр и интерактивный музей газа «Факел Сахалина», комплекс «Дело V рыбе» на прилегающей территории Таранайского рыбоводного завода, «Единый билет» по Дальнему Востоку, сеть кемпинговых стоянок «Стой? Иди!».
Еще ряд проектов одобрил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который пообщался с форумчанами в режиме видеоконференцсвязи. Например, один из них связан с созданием мобильного турприложения Map Club.
В работе по реализации проектов примет участие агентство по туризму Сахалинской области и представители островного бизнеса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
10:12 24 Сентября Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?