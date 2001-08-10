Юные сахалинцы соревновались в спортивном беге с препятствиями
Юные сахалинцы соревновались в спортивном беге с препятствиями. Закрытие сезона самого массового в России детского спортивного забега с препятствиями «Pride Race» состоялось в городском парке им. Ю.А. Гагарина.
В мероприятии приняло участие более 240 ребят в возрасте от 3 лет 14 лет в двух форматах: «Чемпионат» и «Оупен».
Юные сахалинцы с родителями преодолевали дистанцию 500 метров с различными препятствиями: проходили баланс, барьеры, проползали под сеткой, проползали в трубе.
Участников в возрасте от 6 до 14 лет ждала дистанция 2 000 метров, где их ожидали различные рукоходы, поднятие груза, перенос шин, залезание на канат и многими другими препятствиями на координацию, выносливость, силу и ловкость.
Соревнование стало отборочным этапом формирования сборной Сахалинской области на общероссийский финал Детской лиги спортивных забегов с препятствиями, который состоится в 2021 году в Москве.
Более подготовленные участники соревновались за призовые места в разных возрастных категориях. По их итогам в список победителей и призёров попали:
Дистанция 1 000 метров. Возраст 6-8 лет:
1. Иванов Иван - 9.48
2. Иванушкин Марк - 10.57
3. Стаценко Тимофей - 10.58
- Черноусова Ева - 11.21
2. Демешина Юлия - 11.42
3. Овчинникова Валерия - 11.52
Дистанция 1 500 метров. Возраст 9-11 лет
1. Решетов Дмитрий - 9.41
2. Борзенко Роман - 10.26
3. Милованкин Артём - 10.30
- Тимофеева Екатерина - 12.34
2. Калиберда Александра - 13.25
3. Кузнецова Юлия - 13.50
Дистанция 2 000 метров. Возраст 12-14 лет
1. Конюхов Тимофей - 14.04
2. Тян Денис - 15.33
3. Пе Кирилл - 16.11
Все финишёры соревнований получили уникальную медаль, сертификаты и подарки от партнеров.
Гостей и участников мероприятия в фанзоне ожидали горячая каша с чаем, интерактивные площадки от партнеров, аниматоры, зажигательные номера танцевальной студии и фитнеса «Ямайка» под музыкальное сопровождение диджея.
Мероприятие прошло при поддержке РО МФСОО «Федерации спортивных забегов с препятствиями» по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
10:12 24 Сентября Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?