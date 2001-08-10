Юные сахалинцы соревновались в спортивном беге с препятствиями. Закрытие сезона самого массового в России детского спортивного забега с препятствиями «Pride Race» состоялось в городском парке им. Ю.А. Гагарина.

В мероприятии приняло участие более 240 ребят в возрасте от 3 лет 14 лет в двух форматах: «Чемпионат» и «Оупен».

Юные сахалинцы с родителями преодолевали дистанцию 500 метров с различными препятствиями: проходили баланс, барьеры, проползали под сеткой, проползали в трубе.

Участников в возрасте от 6 до 14 лет ждала дистанция 2 000 метров, где их ожидали различные рукоходы, поднятие груза, перенос шин, залезание на канат и многими другими препятствиями на координацию, выносливость, силу и ловкость.

Соревнование стало отборочным этапом формирования сборной Сахалинской области на общероссийский финал Детской лиги спортивных забегов с препятствиями, который состоится в 2021 году в Москве.

Более подготовленные участники соревновались за призовые места в разных возрастных категориях. По их итогам в список победителей и призёров попали:

Дистанция 1 000 метров. Возраст 6-8 лет:



1. Иванов Иван - 9.48

2. Иванушкин Марк - 10.57

3. Стаценко Тимофей - 10.58

Черноусова Ева - 11.21

2. Демешина Юлия - 11.42

3. Овчинникова Валерия - 11.52

Дистанция 1 500 метров. Возраст 9-11 лет

1. Решетов Дмитрий - 9.41

2. Борзенко Роман - 10.26

3. Милованкин Артём - 10.30

Тимофеева Екатерина - 12.34

2. Калиберда Александра - 13.25

3. Кузнецова Юлия - 13.50

Дистанция 2 000 метров. Возраст 12-14 лет

1. Конюхов Тимофей - 14.04

2. Тян Денис - 15.33

3. Пе Кирилл - 16.11

Все финишёры соревнований получили уникальную медаль, сертификаты и подарки от партнеров.

Гостей и участников мероприятия в фанзоне ожидали горячая каша с чаем, интерактивные площадки от партнеров, аниматоры, зажигательные номера танцевальной студии и фитнеса «Ямайка» под музыкальное сопровождение диджея.

Мероприятие прошло при поддержке РО МФСОО «Федерации спортивных забегов с препятствиями» по Сахалинской области.