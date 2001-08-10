Проезд по участку улицы Чехова будет закрыт до 5 октября

Срок действия ограничения движения на улице Чехова от Хабаровской до Компроспекта скорректировали в Южно-Сахалинске. Сейчас здесь меняют участок теплотрассы. Открыть движение планировали к вечеру 29 сентября, но из-за непогоды их пришлось сдвинуть.

Как сообщили в Сахалинской коммунальной компании, работы на сетях уже завершили, в настоящее время идет восстановление асфальта. Открыть участок для проезда должны к 5 октября. Срок указан с запасом по времени, движение откроют по факту завершения работ.