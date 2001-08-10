Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2020
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10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по участку улицы Чехова будет закрыт до 5 октября

Проезд по участку улицы Чехова будет закрыт до 5 октября
Срок действия ограничения движения на улице Чехова от Хабаровской до Компроспекта скорректировали в Южно-Сахалинске. Сейчас здесь меняют участок теплотрассы. Открыть движение планировали к вечеру 29 сентября, но из-за непогоды их пришлось сдвинуть.
 
Как сообщили в Сахалинской коммунальной компании, работы на сетях уже завершили, в настоящее время идет восстановление асфальта. Открыть участок для проезда должны к 5 октября. Срок указан с запасом по времени, движение откроют по факту завершения работ.

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