Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Учения по противодесантной обороне проходят на Курилах

Учения по противодесантной обороне проходят на Курилах

Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа стартовало на Курильских островах.  

Подразделения пулемётно-артиллерийского соединения на технике совершили марш на полигоны "Горячие ключи" и "Лагунное", там оборудовали инженерные заграждения и замаскировались.

Как сообщают в пресс-службе Восточного военного округа, командирам всех степеней предстоит отработать вопросы управления подразделениями при ведении борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, организации обороны в условиях применения противником  средств радиоэлектронного подавления.

Военнослужащим предстоит борьба с беспилотными летательными аппаратами условного противника. Инженерные подразделения проведут разведку маршрутов выдвижения подразделений, обнаружат и обезвредят "мины-ловушки".

С личным составом мотострелковых подразделений отработают тактические действия при  применении условным противником заминированных высокоскоростных целей.   

В учении принимают участие более 1500 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. Для ведения разведки и корректировки огня артиллерии задействованы современные комплексы беспилотников.

В то же время, как сообщает РИА "Новости", Токио выразил протест Москве из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах.

"Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо", — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
 
По его словам, речь идет о "наращивании военных приготовлений российской армии на четырех северных островах", которые Токио считает своими.
 
Вместе с тем Като подтвердил важность развития отношений с Россией, приверженность курсу на решение территориального вопроса и заключение мирного договора между двумя странами

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