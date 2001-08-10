Южносахалинцы старшего поколения могут получить помощь

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что граждане старшего поколения, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь. Для участников ВОВ, ветеранов труда, неработающих пенсионеров, людей с инвалидностью наряду с федеральными и региональными льготами муниципалитет дополнительно предоставляет 23 меры социальной поддержки.



Например, это компенсация стоимости дорогостоящих лекарств, выплаты на приобретение товаров первой необходимости и одежды.

Как пояснила директор городского департамента социальной политики Эльвира Юркова, в настоящее время в областном центра (с учетом семей с несовершеннолетними детьми) поддержку получают более 38 тысяч южносахалинцев. Для этого в муниципальной программе по социальной поддержке населения предусмотрено свыше 200 млн. рублей.



Чтобы получить помощь, необходимо записаться на прием в департамент социальной политики по телефону 300-720 (кроме субботы и воскресенье).

- Мы всегда стараемся идти навстречу человеку в трудной жизненной ситуации. Ищем возможности, подбираем варианты: как правило, по всем заявлениям принимаются положительные решения, - подчеркнула Эльвира Юркова.

Для лиц старшего поколения также работает горячая линия регионального проекта «Забота-65». Телефон 300-711 работает с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.



По инициативе регионального правительства в муниципалитетах формируются мобильные бригады из медиков, социальных работников, волонтеров, которые выезжают на дом к одиноким пожилым людям, узнают, какая человеку требуется помощь, передают информацию в ключевые ведомства и затем получают отчет об оказанной мере поддержке.

По решению южно-сахалинской рабочей группы под председательством вице-мэра Елены Федоровой было принято решение об увеличении количества мобильных бригад в областном центре и расширении их состава.