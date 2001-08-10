Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2020
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участке ул. Железнодорожной обустроят еще одну дополнительную полосу для транспорта

На участке ул. Железнодорожной обустроят еще одну дополнительную полосу для транспорта
Ремонт 600-метрового участка ул. Железнодорожной от Медицинской до ул. Фархутдинова в Южно-Сахалинске закончат в 10-15 числах октября. Сроки продлили в связи с обустройством дополнительной дорожной полосы, а также исправлением выявленных недочетов, сообщили в городской администрации.
 
Специалисты выявили неровности на асфальте. Подрядчик уже приступил на к работам по замене верхнего слоя.
 
Кроме того, представители подрядной организации нашли возможность выполнить дополнительные работы, которых не было в первоначальном проекте. Это обустройство полноценной четвертой дополнительной полосы для движения транспорта в южном направлении. Она позволит обеспечит увеличить трафик и  снизит заторы в часы пик.

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