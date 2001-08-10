В Сахалинской области собираются применять лучшие мировые практики индустриального домостроения
В Сахалинской области собираются применять лучшие мировые практики индустриального домостроения. Такие технологии позволяют наращивать объемы и скорость жилищного строительства, сохраняя при этом высокое качество. Вопросы развития индустриального домостроения в островном регионе и на всем Дальнем Востоке сегодня обсудили на международной научно-практической конференции в Южно-Сахалинске.
Участие в мероприятии приняли более 120 специалистов из России, Германии, Финляндии, Японии, Гонконга. Обсуждались инновационные разработки в сфере производства строительных материалов, особенности работы на территориях с высокой сейсмической активностью, проектирование «умных» городов и другие актуальные вопросы.
– Губернатор поставил перед нами задачу – строить в год не менее 1 квадратного метра жилья на каждого жителя. Для Сахалинской области – это около 500 тысяч квадратных метров. Вариантом решения может стать индустриальное домостроение. Это позволит, во-первых, стремительно увеличить объемы строительства и за короткое время снять остроту квартирного вопроса. Во-вторых, снизить себестоимость строительства, сделать жилье доступнее для сахалинцев и курильчан. И что не менее важно, мы сможем добиться архитектурного разнообразия островных городов и сел и формировать гармоничную городскую среду, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.
Суть индустриального подхода заключается в том, что строительные конструкции максимально производятся в фабричных условиях, а на площадках работы минимизируются. Такие методы часто упрекают в отсутствии индивидуальности.
Ответом на критику стал доклад «Массовое немассовое домостроение», с которым выступил вице-президент по региональному развитию группы компаний «ПИК» Алексей Алмазов.
– Мы учли ошибки советского времени – невыразительную архитектуру, угнетающее однообразие микрорайонов, унылые фасады. Сегодня возводятся комфортные и удобные жилые кварталы с дворами-парками, детскими садами и школами, которые гармонично вписываются в архитектуру. Много внимания уделяется долговечности фасадов и их эстетическим качествам, благодаря чему у каждого объекта свой индивидуальный облик, – рассказал Алексей Алмазов.
При внутреннем планировании пространства применяется принцип «гибкой сетки». Взамен советским квартирам-пеналам появилась возможность наполнять секции квартирами, исходя из потребности в жилье той или иной площади.
Группа компаний «ПИК» является одним из крупнейших застройщиков в стране – в год возводится 2,5 миллиона квадратных метров жилья. В сентябре губернатор Валерий Лимаренко с ПИК подписал инвестиционное соглашение. Почти миллион квадратных метров жилья планируется возвести на Сахалине до 2031 года.
На конференции рассмотрели также строительные технологии для сейсмически опасных регионов. Финские специалисты, к примеру, предложили применять бессварные соединения в сборном железобетоне.
Некоторые доклады представили взгляд в будущее. Архитектор японской компании Nikken Sekkei Анна Уманц представила концепцию Smart Cities, Джеймс Ло – архитектор и предприниматель из Гонконга – рассказал о киберархитектуре, наделенной интеллектом.
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