Мобильная «Лаборатория безопасности» появилась в Сахалинской области
Мобильная «Лаборатория безопасности» появилась в Сахалинской области. С помощью оранжевого микроавтобуса Ford Transit юные сахалинцы смогут обучаться безопасному поведению на дорогах. Передача техники островному региону состоялась в рамках торжественного открытия Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Торжественное мероприятие прошло в городском парке имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске.
– Культура вождения и поведения водителей формируется, начиная со школы, – отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук, принявший участие в мероприятии. – И сегодня у нас важный этап в развитии этого направления, когда дорожная безопасность изучается не по плакатам, а при помощи новейшего оборудования.
В мобильный образовательный комплекс входят оборудование, которое позволяет смоделировать городскую среду (дорожные знаки, пешеходные дорожки, тренажёры, велосипеды, самокаты, модель автобуса и компьютерная техника), а также специализированные образовательные программы, приспособленные под разный возраст обучающихся. Использовать комплекс можно как под открытым небом, так и в закрытых помещениях – например, в школьных спортзалах.
Проект «Лаборатория безопасности» реализуют Российский союз автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «ДБО». С 2017 года к нему присоединились 50 регионов России.
– Самые активные дети нашего региона посещают тематические кружки и состоят в бригадах юных инспекторов дорожного движения, ежегодно участвуют в конкурсе «Безопасное колесо», – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Островные команды успешно представляют область на дальневосточных соревнованиях во всероссийском детском центре «Океан». Новое оборудование позволит ребятам более углубленно готовиться к спортивным мероприятиям по безопасности.
Проект «Лаборатория безопасности» реализуют Российский союз автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «Движение без опасности». С 2017 года к нему присоединились 50 регионов России. Теперь ключи переданы юным инспекторам дорожного движения с Сахалина.
– Принимаемые меры профилактики дают ощутимые результаты: снижается количество дорожных происшествий, количество травмированных детей, – сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области Юрий Жданов. – Однако останавливаться на этом нельзя, наша задача свести смертность и травматизм детей на дорогах до нуля.
Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и «Лаборатория безопасности» будут действовать на базе областного центра внешкольной воспитательной работы. Мобильный образовательный комплекс испытают в Южно-Сахалинске, а после отправят в другие муниципалитеты области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Статистика снова поползла вверх: 48 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Сахалинской области
10:12 Сегодня Новые законы вступают в силу в октябре
10:42 Сегодня Открылась 24-ая международная конференция «Нефть и газ Сахалина»
11:32 Сегодня Сахалинская делегация завоевала гран-при и ряд призовых мест на Международной выставке-ярмарке коренных народов
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
10:12 24 Сентября Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске
12:32 24 Сентября Двенадцатилетнего мальчика ищут в Поронайске
15:04 24 Сентября Мужчина из Бурятии пропал на Сахалине
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 13:12 Вчера Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?