Мобильная «Лаборатория безопасности» появилась в Сахалинской области. С помощью оранжевого микроавтобуса Ford Transit юные сахалинцы смогут обучаться безопасному поведению на дорогах. Передача техники островному региону состоялась в рамках торжественного открытия Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Торжественное мероприятие прошло в городском парке имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске.

– Культура вождения и поведения водителей формируется, начиная со школы, – отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук, принявший участие в мероприятии. – И сегодня у нас важный этап в развитии этого направления, когда дорожная безопасность изучается не по плакатам, а при помощи новейшего оборудования.

В мобильный образовательный комплекс входят оборудование, которое позволяет смоделировать городскую среду (дорожные знаки, пешеходные дорожки, тренажёры, велосипеды, самокаты, модель автобуса и компьютерная техника), а также специализированные образовательные программы, приспособленные под разный возраст обучающихся. Использовать комплекс можно как под открытым небом, так и в закрытых помещениях – например, в школьных спортзалах.

Проект «Лаборатория безопасности» реализуют Российский союз автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «ДБО». С 2017 года к нему присоединились 50 регионов России.

– Самые активные дети нашего региона посещают тематические кружки и состоят в бригадах юных инспекторов дорожного движения, ежегодно участвуют в конкурсе «Безопасное колесо», – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Островные команды успешно представляют область на дальневосточных соревнованиях во всероссийском детском центре «Океан». Новое оборудование позволит ребятам более углубленно готовиться к спортивным мероприятиям по безопасности.

Проект «Лаборатория безопасности» реализуют Российский союз автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «Движение без опасности». С 2017 года к нему присоединились 50 регионов России. Теперь ключи переданы юным инспекторам дорожного движения с Сахалина.

– Принимаемые меры профилактики дают ощутимые результаты: снижается количество дорожных происшествий, количество травмированных детей, – сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области Юрий Жданов. – Однако останавливаться на этом нельзя, наша задача свести смертность и травматизм детей на дорогах до нуля.

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и «Лаборатория безопасности» будут действовать на базе областного центра внешкольной воспитательной работы. Мобильный образовательный комплекс испытают в Южно-Сахалинске, а после отправят в другие муниципалитеты области.