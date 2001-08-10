Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2020
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15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Студентов Сахалинской области приглашают участвовать во Всероссийском экологическом квесте «Вода.online»

Студентов Сахалинской области приглашают участвовать во Всероссийском экологическом квесте «Вода.online»

Студентов высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений островного региона в возрасте от 15 до 30 лет приглашают принять участие во Всероссийском экоквесте. Интеллектуальная игра представляет собой платформу, где составленные в увлекательной образовательной форме задания раскрывают ценность и уникальность водных объектов России.

«Вода.Online» проводится Федеральным агентством водных ресурсов с целью экологического просвещения и пропаганды бережного отношения к воде. Зарегистрировавшись до 15 октября на сайте www.водныйквест.рф, участники получат доступ к тестам и креативным заданиям на тему определения водной грамотности. Итоги квеста будут подведены 20 октября. Успешно справившихся с заданиями ждут ценные призы.

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