Студентов Сахалинской области приглашают участвовать во Всероссийском экологическом квесте «Вода. online »

Студентов высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений островного региона в возрасте от 15 до 30 лет приглашают принять участие во Всероссийском экоквесте. Интеллектуальная игра представляет собой платформу, где составленные в увлекательной образовательной форме задания раскрывают ценность и уникальность водных объектов России.

«Вода.Online» проводится Федеральным агентством водных ресурсов с целью экологического просвещения и пропаганды бережного отношения к воде. Зарегистрировавшись до 15 октября на сайте www.водныйквест.рф, участники получат доступ к тестам и креативным заданиям на тему определения водной грамотности. Итоги квеста будут подведены 20 октября. Успешно справившихся с заданиями ждут ценные призы.