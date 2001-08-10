Заседание межведомственной комиссии прошло в Поронайске
В Администрации Поронайского городского округа прошло заседание межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений. В ходе заседания были подведены итоги о состоянии преступности за 1-ое полугодие 2020 года на территории района.
С докладом выступил начальник полиции ОМВД России по Поронайскому городскому округу Юрий Харченко. Он поделился с членами комиссии, что за первое полугодие по Поронайскому району поступило 3076 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 6,3% меньше в сравнении с 2019 годом. Также общее количество зарегистрированных преступлений составило 184, что ниже аналогичного периода на 59 преступлений. Уровень преступности по округу составил 85,3 преступлений на 10000 человек, что ниже среднеобластного на 5,4 преступлений, в результате чего Поронайский район занимает десятое место по уровню преступности в области.
По итогам первого полугодия 2020 года количество зарегистрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории снизилось на 28,9%. Положительные показатели наблюдаются по преступлениям средней тяжести. В 2020 году снижение составляет 47,5%. Также начальник полиции отметил, что произошел небольшой рост по преступлениям небольшой тяжести.
Согласно данным ОМВД в структуре преступности доминирующее значение по-прежнему занимают посягательства на чужую собственность. За 2 квартал 2020 года совершено 59 преступлений, что на 48,7% меньше чем в 2019 году. Наибольшее количество всех совершенных краж составляют кражи сотовых телефонов и кражи с банковских счетов.
Оценивая динамику преступлений, следует отметить тенденцию к снижению преступлений совершаемых в общественных местах, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного оборота оружия.
На сегодняшний день в целях стабилизации оперативной обстановки и профилактики преступности проведено 8 оперативно-профилактических мероприятий по наркомании, по пропаганде здорового образа жизни.
Также на встрече было уделено внимание проделанной работе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время. За первое полугодие было трудоустроено 7 человек, состоящих на учете КНДиЗП. Подростки работали в МБОУ СОШ №1, 2, 7, 8 г. Поронайска, с. Восток, с. Леонидово, пгт Вахрушев, МБУК КДЦ «Мир» г. Поронайск и МБОУ ДО ДШИ г. Поронайска. Всего за 2020 год ,временно трудоустроено 310 подростков.
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